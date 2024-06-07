Потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 килограммов на человека. Для сравнения, в мире это в среднем 42-43 килограмма на человека.

Темпы роста российской экономики опережают среднемировые. Мы поставили цель — войти в четверку крупнейших экономик мира. По некоторым оценкам, Россия стала четвертой экономикой мира, опередив Японию. Спрос на акции российских компаний стабильно превышает предложение.

Россия — один из ключевых участников мировой торговли. Растет доля использования рубля. Россия будет наращивать расчеты в национальных валютах с другими странами.

Российские предприниматели налаживают выпуск продукции, которая по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги. Бизнес видит, что люди хотят покупать отечественные товары.

В России рекордно низкая безработица — в апреле она составила 2,6%. Значительно снизилась молодежная безработица.

Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов , их семьи и родных. Отправляют в подразделения свою продукцию, вещи, помогают госпиталям. Такое высокое понимание своей миссии и патриотизма заслуживает уважения.

Это пересказ заявлений Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Выступление президента РФ транслировали организаторы мероприятия.

Что еще происходит на ПМЭФ

В Петербурге открылся международный экономический форум. Его гостей встречает робот Женя. Потом показывают фамильное древо Путина. Можно купить его фото с Трампом (за пять миллионов)

Что еще происходит на ПМЭФ

В Петербурге открылся международный экономический форум. Его гостей встречает робот Женя. Потом показывают фамильное древо Путина. Можно купить его фото с Трампом (за пять миллионов)

Фото на обложке: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA