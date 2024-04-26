Минюст потребовал признать «экстремистской организацией» «Антироссийское сепаратистское движение». Ранее о нем не было известно

Минюст России направил в Верховный суд административный иск, в котором попросил признать «экстремистской организацией» «Антироссийское сепаратистское движение» и его структурные подразделения. Об этом сообщается на сайте министерства, на публикацию обратило внимание «ОВД-Инфо».

Что такое «Антироссийское сепаратистское движение», неизвестно. Проект «ОВД-Инфо» отмечает, что найти организацию с таким названием не удалось.

В сообщении Минюста говорится, что это «международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России».

Заседание суд по иску ведомства назначено на 7 июня.

Верховный суд ранее признавал «экстремистскими» и «террористическими» организации, у которых нет единого объединения и структуры. Так, в августе 2020 года Верховный суд признал «экстремистской организацией» «движение ». В Генпрокуратуре тогда заявили, что «участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки». В 2022 году Верховный суд объявил «террористическим» «международное молодежное движение ».

30 ноября 2023 года Верховный суд по иску Минюста объявил «экстремистской организацией» и запретил в России «международное общественное движение ЛГБТ». Минюст не уточнял, что именно он считает «движением», кто в нем состоит и как оно устроено. После решения суда в России возбудили уголовное дело в отношении владельца и сотрудников бара Pose в Оренбурге. Их обвиняют в организации «экстремистского сообщества».

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