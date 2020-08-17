Верховный суд признал АУЕ «экстремистской организацией»

Верховный суд (ВС) РФ признал предположительно существующее движение экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Решение ВС означает запрет деятельности организации.

«В суде установлено, что „АУЕ“ является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности», — сообщили «Интерфаксу» в Генпрокуратуре РФ, которая подавала заявление в ВС.

В надзорном ведомстве утверждают, что «участниками „АУЕ“ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки».

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — полагает Генпрокуратура.

В феврале 2020-го по требованию прокурора Семилукского района Воронежской области суд запретил статью про тюремную иерархию в «Луркморе» из-за «распространения идеологии АУЕ».

В 2019 году в МВД создали оперативную группу для «противодействия экстремизму в интернете и соцсетях», одной из главных задач которой стала борьба с АУЕ, напоминает «Интерфакс».