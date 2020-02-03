Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии из-за «распространения идеологии АУЕ»

Ленинский районный суд Воронежа запретил статью интернет-энциклопедии «Луркоморье» про тюремную иерархию из-за «распространения идеологии ». Об этом создатель ресурса Давид Хомак рассказал «МБХ медиа».

Решение было вынесено в декабре 2019 года, после того как в суд обратился прокурор Семилукского района Воронежской области.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что «размещенная на сайте информация создает у неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, образ привлекательности преступного образа жизни, способствует формированию мнения у пользователей сайтов об обыденности и успешности уголовно-осужденных лиц» и удовлетворил иск.

Страницы сайта «Луркоморье» неоднократно подвергались блокировке в России по решениям судов: первый такой случай был еще в 2012 году из-за статьи про марихуану.

В 2016 году Хомак заявил, что «устал бодаться с Роскомнадзором» и закрыл доступ для российских пользователей ко всем статьям, к которым у судов были претензии. После этого сайт «Луркоморье» был разблокирован в России.