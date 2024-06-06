США заявили, что Россия направила военные корабли на Карибы и проведет там учения

Вооруженные силы России намерены провести военно-морские учения в Карибском бассейне. Об этом заявил высокопоставленный источник в администрации президента США.

В беседе с рядом американских СМИ он заявил, что в ближайшие недели в регион прибудут российские военные корабли, которые, скорее всего, будут заходить в порты Кубы и Венесуэлы.

«Мы ожидаем, что этим летом Россия проведет повышенную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью», — сказал чиновник.

По словам источника, активность российских военных усилилась из-за американской поддержки Украины. «Речь идет о том, чтобы Россия показала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной мощи», — цитирует Reuters представителя Белого дома.

При этом, отметил он, эта активность рассматривается как часть обычной военно-морской деятельности и не представляет прямой угрозы США, поскольку Россия ежегодно с 2013 по 2020 годы отправляла свои корабли в западное полушарие. «Мы должны ожидать продолжения этой деятельности в будущем, хотя мы отмечаем, что эти развертывания влекут за собой расходы для ВМФ России, который изо всех сил пытается поддерживать боеготовность и проводить развертывания со своим устаревшим флотом», — добавил чиновник.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на Революционные вооруженные силы Кубы сообщает, что 12-17 июня в порт Гаваны с официальным визитом прибудет группа кораблей Военно-морского флота РФ. В ее состав войдут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Как отмечается, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка на Кубе не будет представлять угрозы для региона.

В Минобороны РФ информацию об учениях на Карибах не комментировали.

В конце мая Минобороны РФ объявило, что российские войска начали в Южном военном округе первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как утверждали в ведомстве, эти учения проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

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