Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перед своим уходом в отставку в конце 2021 года подозревала Россию в намерении ограничить поставки газа в Европу, но скрыла эту информацию, пишет газета Handelsblatt, получившая доступ к закрытым документам по газопроводу «Северный поток — 2».

Правительство Германии подозревало Россию в шантаже: в ноте министерства экономики страны от августа 2021 года, которую цитирует Handelsblatt, говорится, что, вызвав таким образом дефицит газа, российские власти могут попытаться форсировать ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию до того, как немецкие власти проведут необходимую сертификацию.

В документе отмечалось, что поведение России «может иметь драматические последствия», а заполнение хранилищ газа идет «очень медленно». К июлю 2021-го принадлежащие «Газпрому» хранилища были заполнены только наполовину.

Эта нота, по данным Handelsblatt, была отправлена тогдашнему министру экономики и близкому соратнику Меркель Петеру Альтмайеру, а он проинформировал кабинет министров. Однако в октябре 2021 года, пишет Handelsblatt, Меркель, отвечая на вопросы журналиста газеты, сказала, что не видит признаков того, что Россия сокращает поставки газа в Европу.

Владимир Путин в конце октября 2021 года поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских хранилищах. На тот момент строительство газопровода было практически завершено. Однако в феврале 2022 года, после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, правительство нового канцлера Германии Олафа Шольца объявило о заморозке ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», идущих по дну Балтийского моря, произошла серия взрывов, в результате чего повреждения получили три из четырех нитей. Кто стоял за взрывами — неизвестно: в них видели как украинский, так и российский след. Несколько европейских стран начали расследование, однако уже две страны, Дания и Швеция, его прекратили. В Германии расследование еще продолжается.

В начале июня 2024 года Владимир Путин на встрече с главами иностранных информагентств упомянул взрыв «Северного потока — 2» в ответе на вопрос немецкого журналиста. «Взорвали эти трубопроводы на дне Балтийского моря — никто даже не возмущается, как будто так и надо. Мы продолжаем поставлять газ в Европу через Украину. Через Турцию тоже газ идет, и европейский потребитель его получает. Почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе по Балтийскому морю?» — сказал Путин.

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