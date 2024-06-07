​Байден извинился перед Зеленским за то, что США задержали помощь Украине. Он пообещал помощь на 225 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 225 миллионов долларов, сообщает NBC.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции Байден впервые принес публичные извинения за задержку поставок военной помощи США, из-за чего Россия добилась успехов на поле боя. Также он заверил украинского президента, что США продолжат поддерживать Украину.

По данным Associated Press, в новый пакет военной помощи вошли, среди прочего, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.

Конгресс США с осени 2023 года не мог согласовать законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение 61 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Документ был принят только в конце апреля 2024 года. Из-за промедлений в принятии законопроекта ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов, а ВС РФ удалось продвинуться на ряде направлений.

Сводка «Медузы» о ситуации на фронте

ВСУ укрепили фронт под Харьковом сильными резервами — и «военкоры» даже заговорили об украинском контрнаступлении. На самом деле атаки на разных участках продолжают ВС РФ Где ВСУ приходится особенно сложно? Карта боев на 3 июня

Сводка «Медузы» о ситуации на фронте

ВСУ укрепили фронт под Харьковом сильными резервами — и «военкоры» даже заговорили об украинском контрнаступлении. На самом деле атаки на разных участках продолжают ВС РФ Где ВСУ приходится особенно сложно? Карта боев на 3 июня