Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Президент РФ Владимир Путин предложил с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил на пленарном заседании сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться «не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать».

«Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — заявил он, попросив партию «Единая Россия» и правительство подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию.

Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена президентским указом с 2016 года. «Коммерсант» со ссылкой на данные Социального фонда на март 2024 года пишет, что численность пенсионеров в России составляла 41 миллион человек. Из них работающих пенсионеров — почти восемь миллионов человек.

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