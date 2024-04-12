Россия атаковала Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 16 из 17 дронов

Российская армия в ночь на 12 апреля нанесла новый воздушный удар по Украине.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили 17 ударных беспилотников типа «Шахед-131/136» с мыса Чауда в аннексированном Крыму и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из оккупированного Донбасса.

Силы украинской противовоздушной обороны сбили 16 дронов в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей. О последствиях запуска российской ракеты ничего не сообщается.

Командование Сил обороны юга Украины заявило, что целью российских атак вновь стала энергетическая инфраструктура украинских регионов. Работа ПВО продолжалась около пяти часов.

В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Криворожье возник пожар на объекте энергетики. Возгорание уже локализовано. О пострадавших информации не поступало.

В свою очередь Минобороны РФ объявило, что в ночь на 12 апреля сбило четыре украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью и один над Белгородской. Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что целью атаки был Новошахтинск. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет. В городе находится Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Российские войска последние несколько недель увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. 11 апреля Владимир Путин назвал удары по электростанциям Украины частью «демилитаризации» и ответом на обстрелы российских энергетических объектов.