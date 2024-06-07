В Луганске после обстрела обрушился подъезд многоэтажного дома. Три человека погибли

В Луганске обрушился подъезд многоэтажного дома в результате ракетного удара со стороны ВСУ, утверждает глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, по городу выступили не менее шести ракет, предположительно, ATACMS. Пасечник заявил, что большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. ТАСС пишет, что взрывы в городе произошли в интервале с 11:03 до 11:10 по московскому времени.

Первоначально сообщалось, что в результате удара пострадали 22 человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 16 лет. Глава региона также уточнял, что люди оказались под завалами. Позднее в МЧС заявили, что три человека погибли, а семерых удалось спасти из-под завалов.

Местные власти утверждают, что в результате обстрела более десяти зданий и сооружений получили повреждения, в том числе две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.

Обновление. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили четыре из пяти ракет ATACMS. Оставшийся снаряд поразил два многоквартирных дома.

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