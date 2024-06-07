Райффайзенбанк сократит выдачу кредитов после требования Европейского центрального банка

Райффайзенбанк, российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), ужесточит политику по выдаче кредитов и снизит процент одобрения заявок из-за предписания Европейского центрального банка в адрес материнской компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении отмечается, что Райффайзен вынужден снизить объемы кредитования из-за предписания ЕЦБ к RBI по сокращению кредитного портфеля в России.

«На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов», — заявили в банке.

В банке напомнили, что еще в 2022 году перешли к бизнес-модели, предусматривающей «снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат». Основные продукты в этой модели — некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы.

«Интерфакс» напоминает, что в апреле ЕЦБ направил Raiffeisen Bank International требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. К 2026 году кредитный портфель банка в России должен сократиться на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 миллиарда евро). Кроме того, снизиться должен объем платежей, идущих из России.

В начале мая глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль говорил, что банк начнет выполнять предписание ЕЦБ о существенном сокращении бизнеса в РФ в третьем квартале 2024 года. По его словам, речь идет почти о полной остановке кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями».

По информации Reuters, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил RBI, что казначейство может ограничить доступ банка к американской финансовой системе, поскольку действия австрийской компании угрожают национальной безопасности США. В письме, направленном в банк, замминистра выразил обеспокоенность, что RBI продолжает работать с Россией, а также готовит сделку на 1,5 миллиарда долларов с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, попавшим под санкции. Вскоре Raiffeisen отказался от сделки с Дерипаской.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Raiffeisen Bank International объявила, что собирается свернуть свою деятельность в России. При этом в 2023 году RBI стала крупнейшим налогоплательщиком в РФ среди иностранных банков.

В конце мая 2024 года Райффайзенбанк сообщил, что с 10 июня клиентам банка в России станут недоступны исходящие платежи в долларах США.

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