Глава Raiffeisen Bank International сообщил, что летом 2024 года группа начнет сокращать свой бизнес в России

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России, сообщают РБК и «Коммерсант».

«Есть ожидание, что имплементация [исполнение предписания ЕЦБ] начнется в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год», — заявил Штробль в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Глава группы также пояснил, что сокращение бизнеса в РФ подразумевает почти полную остановку кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями».

При этом Штробль отметил, что в RBI считают продажу российского бизнеса «самым быстрым и прозрачным» способом выхода с рынка. Он добавил, что за последние два года группа получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров.

Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть деятельность в России еще в первые недели полномасштабной войны в Украине. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава группы.

В апреле 2024 года RBI сообщила, что ожидает запроса ЕЦБ о сокращении бизнеса в России. Банк заявил, что последний проект предложений регулятора включал требования сократить как кредиты российским клиентам на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, так и исходящие из РФ международные платежи к 2026 году.

По данным Financial Times, в 2023 году семь крупнейших европейских банков, оставшихся в России, заплатили в российский бюджет около 800 миллионов евро налогов. Более половины всех выплат пришлось на Raiffeisen Bank. Также газета отметила, что прибыль группы от российского бизнеса в 2021-2023 годах увеличилась более чем в три раза (до 1,8 миллиарда евро).

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