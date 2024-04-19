Reuters: Европейский центральный банк потребует от UniCredit сократить бизнес в России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России, сообщили два источника Reuters, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

Регулятор оказывает давление на второй по величине европейский банк с целью пресечь финансовые связи Европы с Москвой, отмечает агентство. По его данным, требования к UniCredit будут аналогичны тем, что ЕЦБ выдвинул австрийскому Raiffeisen Bank.

18 апреля Raiffeisen Bank International сообщила, что ожидает запроса ЕЦБ о сокращении бизнеса в России. Банк заявил, что последний проект предложений регулятора включал требования сократить как кредиты российским клиентам на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, так и исходящие из РФ международные платежи к 2026 году.

По данным Reuters, после нескольких месяцев обсуждений ЕЦБ собирается направить UniCredit предписание, которое обяжет банк сократить бизнес в России и станет одним из последних шагов перед тем, как регулятор в случае неисполнения требований сможет применить к банку санкции, например, штрафы.

«Юникредит банк» входит в число крупнейших в России кредитных организаций. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину банк, как и австрийский Райффайзенбанк, продолжили работу на российском рынке, несмотря на давление Евросоюза и США, пишет Reuters.

В мае 2022 итальянская финансовая группа UniCredit, как сообщалось, начала переговоры о продаже своего дочернего банка, работающего в РФ. Источники Financial Times говорили, что компания отклонила предложение группы «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина, которая пыталась купить «Юникредит банк», из-за невыгодных условий сделки.