UniCredit начал переговоры о продаже российского банка
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Итальянская финансовая группа UniCredit S.p.A. ведет переговоры о продаже своего дочернего банка, работающего в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
По словам собеседников агентства, к «Юникредит банк» проявили интерес финансовые организации, а также компании, заинтересованные в получении банковской лицензии в РФ. Переговоры, подчеркнули источники Bloomberg, находятся на ранней стадии. Подробности они раскрывать не стали, сообщив лишь, что потенциальный покупатель не находится под санкциями.
UniCredit S.p.A., добавили собеседники Bloomberg, рассматривает и другие возможности, помимо продажи российского банка.
«Юникредит банк» входит в число крупнейших в России кредитных организаций.
В апреле об уходе с российского рынка объявила французская финансовая группа Société Générale. Принадлежащий ей Росбанк будет продан «Интерросу» Владимира Потанина.
Обсуждается возможность продажи и еще одного работающего в России крупного банка с иностранными владельцами — «Райффайзенбанка», пишет Bloomberg.