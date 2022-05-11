UniCredit начал переговоры о продаже российского банка

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Итальянская финансовая группа UniCredit S.p.A. ведет переговоры о продаже своего дочернего банка, работающего в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По словам собеседников агентства, к «Юникредит банк» проявили интерес финансовые организации, а также компании, заинтересованные в получении банковской лицензии в РФ. Переговоры, подчеркнули источники Bloomberg, находятся на ранней стадии. Подробности они раскрывать не стали, сообщив лишь, что потенциальный покупатель не находится под санкциями.

UniCredit S.p.A., добавили собеседники Bloomberg, рассматривает и другие возможности, помимо продажи российского банка.

«Юникредит банк» входит в число крупнейших в России кредитных организаций.

В апреле об уходе с российского рынка объявила французская финансовая группа Société Générale. Принадлежащий ей Росбанк будет продан «Интерросу» Владимира Потанина.

Обсуждается возможность продажи и еще одного работающего в России крупного банка с иностранными владельцами — «Райффайзенбанка», пишет Bloomberg.

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