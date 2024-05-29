Райффайзенбанк с 10 июня прекратит переводы в долларах

Райффайзенбанк сообщил, что с 10 июня клиентам банка станут недоступны исходящие платежи в долларах США. На входящие платежи в долларах ограничений нет, говорится в заявлении компании, выпущенном утром 29 мая.

Ограничения ввели «в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы», сказано в сообщении.

«К сожалению, мы не можем на это повлиять. Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка», — заявили в банке.

В компании добавили, что при оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов — физических лиц в долларах США в другие банки.

Райффайзенбанк — российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). Это один из немногих банков в России, который продолжил осуществлять переводы по системе SWIFT после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Райффайзенбанк, как и итальянский UniCredit, входит в российский перечень 13 системно значимых банков.

Европейский центральный банк с марта 2023 года требует, чтобы Raiffeisen Bank International закрыл свой российский бизнес. Этого же добиваются власти Украины. Минфин США проводит расследование против банка из-за бизнеса в России. В RBI говорили, что уход из страны осложняют ограничительные меры, установленные властями РФ, вместе с тем банк пытается продать свой российский бизнес. При этом, как сообщала в апреле 2024 года газета Financial Times, Райффайзенбанк продолжает искать сотрудников в России.

После вторжения войск РФ в Украину Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия работы с клиентами в России. Например, в сентябре 2023 года банк установил комиссию не менее 1000 долларов за переводы американской валюты из других банков на счета клиентов.

Крупнейшие европейские банки в 2023 году заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем до войны — около 800 миллионов евро, писала Financial Times в апреле. Более половины всех налоговых выплат приходится на Райффайзенбанк.

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