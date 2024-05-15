Reuters: США пригрозили Raiffeisen Bank International закрыть доступ к американской финансовой системе из-за сделок в России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), что казначейство может ограничить доступ банка к американской финансовой системе, поскольку действия RBI угрожают национальной безопасности США. Об этом Адейемо заявил в письме, направленном в банк 6 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, замминистра финансов выразил в письме обеспокоенность, что банк продолжает работать с Россией, а также готовит сделку на 1,5 миллиарда долларов с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, попавшим под санкции.

Несмотря на то, что банк отказался от сделки с Дерипаской через несколько дней после получения письма, Минфин США по-прежнему обеспокоен по поводу бизнеса Raiffeisen в России, отметил источник.

Представитель Raiffeisen заявил, что банк отказался от сделки и не заключал подобных соглашений. По его словам, RBI «значительно сократил» деятельность в России и принимает меры по снижению рисков, связанных с санкциями. «RBI будет продолжать работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании», — сказал пресс-секретарь банка в комментарии Reuters.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине австрийская группа Raiffeisen Bank International объявила, что собирается свернуть свою деятельность в России. При этом после начала войны RBI увеличила прибыль в РФ и стала крупнейшим налогоплательщиком в стране среди иностранных банков, писала газета Financial Times. Глава RBI заявил в начале мая, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет существенно сокращать бизнес в России.

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