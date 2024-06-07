Путин: новая мобилизация не планируется, в этом нет необходимости

Российские власти не планируют объявлять новую мобилизацию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, если Россия хочет достичь целей в Украине максимально быстро, то нынешнего контингента недостаточно. Однако, отметил президент, у российской армии другая тактика, она «выдавливает» украинскую армию.

«Если мы хотим сделать это максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики — мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, мы этого не планируем», — сказал Путин.

Путин также заявил, что в 2023 году больше 300 тысяч человек подписали контракты с Минобороны, а с начала 2024 года — больше 60 тысяч.

Власти России объявили о проведении мобилизации в сентябре 2022 года. Непосредственно перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что речи о мобилизации в России не идет. В конце октября Путин объявил о завершении мобилизации, но соответствующего указа не подписал.

В мае издание Financial Times писало, что властям России, вероятно, придется «выйти за рамки» нынешней стратегии набора военнослужащих, чтобы сохранить преимущество на фронте. По словам источникам, близкого к руководству Вооруженных сил РФ, без объявления новой мобилизации проведение крупных наступательных операций невозможно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что необходимости в новой мобилизации нет.

Читайте также

Война Восемьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»