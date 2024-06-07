Financial Times: Еврокомиссия рекомендует уже в июне начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия намерена рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Уже 7 июня, по словам собеседников издания, Еврокомиссия собирается объявить, что Украина уже соответствует критериям, касающимся антикоррупционных мер, ограничений на политическое лоббирование, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств.

Еврокомиссия, пишет FT, хочет таким образом выразить, в первую очередь, поддержку Украине и спешит озвучить рекомендации и начать переговоры с Киевом до того, как председательство в ЕС 1 июля перейдет к Венгрии.

Венгрия, как ожидается, будет возражать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности, ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав венгерского меньшинства.

Также Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой, но не с Грузией, где недавно был принят вызвавший протеста закон об «иноагентах».

Первый раунд переговоров, по данным источников издания, Бельгия, председательствующая в данный момент в ЕС, хочет провести уже 25 июня.

FT отмечает, что Украина, заявившая о намерении вступить в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ, пока очень быстро проходит необходимые для этого этапы. В отличие, например, от некоторых балканских стран, у которых на это уходили годы.

Насколько близко Украина к вступлению в ЕС

Главы стран Евросоюза проголосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в альянс. Через сколько лет она может стать членом ЕС? 8 карточек