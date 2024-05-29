Война Восемьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России отчиталось о сбитых над Белгородской областью семи реактивных снарядах.
- В Харькове умер еще один пострадавший в результате удара по гипермаркету «Эпицентр».
- AFP: Украина уже использовала западное оружие для ударов по России.
В Сумской области два человека погибли при ракетной атаке
Российские войска обстреляли ракетами Краснопольскую общину в Сумской области, сообщили в областной военной администрации.
По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения.
В результате обстрела повреждены дом культуры и административные здания. По словам главы Краснопольской общины Ирины Юхты, удар пришелся по центру поселения.
The Telegraph: страны НАТО призвали Зеленского не давить и не требовать «невозможного» — приглашения в альянс в этом году
Западные страны попросили президента Украины Владимира Зеленского не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины к НАТО, пишет британская газета The Telegraph.
В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, намеченному на 9–11 июля, Германия и США «настойчиво предостерегли» Украину от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса «невозможного», пишет издание.
По данным The Telegraph, перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны, поддерживающие вступление Украины в альянс, оказали сильное давление по этому вопросу на остальных членов, что привело к расколу в военном блоке.
На грядущем саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса предложат Украине то, что сейчас называют «мостом» или «путем» к вступлению, чтобы продемонстрировать поддержку этого процесса, пишет издание.
«Коммерсант»: в Россию начали поставлять бытовую технику, произведенную для украинского рынка
На маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» появились посудомоечные машины немецкой компании Bosch, предназначенные для украинского рынка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора производителя техники Kuppersberg Дмитрия Шашкина.
По его словам, поставки таких машин и другой техники в Россию «носят массовый характер», так как некоторые иностранные бренды «рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке».
Такие же посудомоечные машины с наклейками, на которых местом доставки указан Киев и инструкциями на украинском языке, «Коммерсант» обнаружил в «М.Видео», «Ситилинке», «Яндекс Маркете» и на сайте Holodilnik.ru.
По словам гендиректора производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрия Хлуднева, помимо Bosch в Россию также поставляется предназначенная для украинского рынка техника итальянской Delonghi и нидерландской Philips.
В Ozon и Wildberries «Коммерсанту» не ответили на запрос, в «Ситилинке» и Holodilnik.ru отказались от комментариев. В «М.Видео-Эльдорадо» журналистам сказали, что техника Bosch произведена в Турции и «полностью соответствует законодательству РФ». В «Яндекс Маркете» также заявили, что «поставки Bosch осуществляются в соответствии с нормами законодательства РФ».
В Краснодарском крае над Армавиром сбит украинский беспилотник
Российская ПВО сбила беспилотник над Армавиром Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
- 24 мая украинский дрон повредил радиолокационную станцию (РЛС) «Воронеж-ДМ» под Армавиром, которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет. Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «заказчиком» удара США.
AFP: Украина уже использовала западное оружие для ударов по России
Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по территории России, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
По данным агентства, в последний раз украинская армия использовала поставленное Западом оружие при атаке в районе Краснодара на юге России. О каком объекте идет речь, неясно.
Немецкая газета Bild сообщала, ссылаясь на собственную информацию, что ВСУ по меньшей мере один раз использовали американскую систему Patriot из Германии, чтобы «принять меры» против российских самолетов, атакующих Украину. После этого, по данным издания, Берлин и Вашингтон пригрозили прекратить поставки, если подобное повторится.
- Европейские лидеры расходятся в вопросе о разрешении Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории России. Против этого высказывались канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, а снятие ограничений на удары в глубине России поддержали президент Латвии Эдгар Ринкевич и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Использовать американское дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине России Украина также не может — это было одним из условий его передачи. По данным The New York Times, идею снятия запрета поддерживает госсекретарь США Энтони Блинкен, который призывает к этому президента страны Джо Байдена.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной конференции с Шольцем заявил, что Украине необходимо предоставить возможность «нейтрализовать» военные базы, с которых по ее территории запускаются российские ракеты.
Украинский дрон повредил инфраструктурный объект связи в приграничном селе Белгородской области
В приграничном селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона есть повреждения на инфраструктурном объекте связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы, в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Также атаке беспилотника подверглось село Муром Шебекинского городского округа. В результате взрыва дрона пробиты кровля и потолок в частном жилом доме, никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.
В Харькове в больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения при ударе по строительному гипермаркету «Эпицентр», сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Пострадавший находился в реанимации, у него было до 50% ожогов тела. Всего в результате ракетного удара по гипермаркету, нанесенного российскими войсками 25 мая, погибли не менее 18 человек.
Минобороны России отчиталось о сбитых над Белгородской областью реактивных снарядах
Силы ПВО в течение ночи уничтожили над Белгородской областью семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Град» и один беспилотник, утверждают в Минобороны России. Над какими районами были сбиты снаряды, не уточняется. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке пока не сообщал.
Над Украиной сбиты 13 беспилотников из 14
Российские войска атаковали территорию Украины 14 ударными беспилотниками типа «Шахед-131/136», заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
13 дронов из 14 были сбиты в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. О последствиях атаки дронов не сообщается.
В Курской области два украинских беспилотника сбросили взрывные устройства на приграничный поселок
В ночь на 29 мая два украинских дрона сбросили взрывные устройства на жилые дома в поселке Тёткино Глушковского района, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Никто из жителей не пострадал. В двух домах, а также дворовых постройках возникли пожары.
Один из дронов, по словам Смирнова, был сбит российскими бойцами (он не уточнил, кто имеется в виду). Минобороны России об атаке беспилотников в Курской области не сообщало.
Здравствуйте! Начинается 826-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.