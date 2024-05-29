Война Восемьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

The Telegraph: страны НАТО призвали Зеленского не давить и не требовать «невозможного» — приглашения в альянс в этом году

Западные страны попросили президента Украины Владимира Зеленского не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины к НАТО, пишет британская газета The Telegraph.

В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, намеченному на 9–11 июля, Германия и США «настойчиво предостерегли» Украину от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса «невозможного», пишет издание.

По данным The Telegraph, перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны, поддерживающие вступление Украины в альянс, оказали сильное давление по этому вопросу на остальных членов, что привело к расколу в военном блоке.

На грядущем саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса предложат Украине то, что сейчас называют «мостом» или «путем» к вступлению, чтобы продемонстрировать поддержку этого процесса, пишет издание.