В Европарламенте провели обыски по делу о связях с Россией

В Брюсселе и Страсбурге, в том числе в офисах Европарламента, прошли обыски в связи с расследованием о возможном российским вмешательстве в деятельность этого органа ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление федерального прокурора Бельгии.

Следствие считает, что некоторые члены Европарламента получали деньги за «продвижение российской пропаганды через сайт Voice of Europe».

«Есть признаки того, что сотрудник Европарламента сыграл значительную роль в этом», — сообщили бельгийские правоохранительные органы.

По информации источников Le Figaro, речь идет о Гийоме Прадуре, который ранее был помощником депутата Европарламента Максимилиана Кра от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Сейчас Прадур занимает должность помощника нидерландского депутата Марселя де Граафа.

27 мая Евросоюз ввел санкции против новостного издания Voice of Europe. Под ограничения также попали украинский политик Виктор Медведчук и его приближенный Артем Марчевский. Власти Евросоюза считают, что Медведчук, Марчевский и Voice of Europe несут ответственность за распространение в ЕС и соседних странах пропаганды, направленной на оправдание российского вторжения в Украину. Кроме того, они «последовательно выбирали своей мишенью европейские политические партии». По мнению ЕС, Voice of Europe участвовал в международной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, ЕС и его государствах-членах, а также использовался как инструмент для финансирования деятельности пропагандистов.

Как отмечает Deutsche Welle, на сайте Voice of Europe публиковались, в том числе интервью с Максимилианом Кра и его соратником по партии «Альтернатива для Германии».