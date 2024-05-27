Евросоюз ввел санкции против Виктора Медведчука и подконтрольного ему издания Voice of Europe

Европейский союз ввел санкции против украинского политика Виктора Медведчука, его приближенного Артема Марчевского и новостного издания Voice of Europe, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Власти Евросоюза считают, что Медведчук, Марчевский и Voice of Europe несут ответственность за распространение в ЕС и соседних странах пропаганды, направленной на оправдание российского вторжения в Украину. Кроме того, они «последовательно выбирали своей мишенью европейские политические партии, особенно в период выборов, а также гражданское общество и работу демократических институтов в ЕС».

В пресс-релизе говорится, что Voice of Europe участвовал в международной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, ЕС и его государствах-членах. Также сайт использовали как инструмент для финансирования деятельности пропагандистов и создания сети влияния на представителей европейских политических партий.

По версии ЕС, Марчевский сыграл ключевую роль в приобретении медиа-бренда Voice of Europe, а также участвовал в распространении «согласованной дезинформации и российских нарративов». В то же время Медведчук через своих приближенных, в том числе Марчевского, использовал подконтрольные СМИ для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами, говорится в пресс-релизе.

Введенные санкции включают заморозку активов, а также запрет на поездки. Ранее санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe ввела Чехия.

В конце марта власти Чехии заявили, что раскрыли пророссийскую сеть, которая пыталась оказывать влияние на общественное мнение в Европе, в том числе с целью вмешательства в выборы в Европарламент (пройдут в июне 2024 года). Частью этой сети были сайт Voice of Europe, который, как полагают чешские власти, финансировали и контролировали власти РФ, а также Виктор Медведчук и Артем Марчевский.

В апреле власти Бельгии объявили, что начали расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в Европарламент. «Цель [России] состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийский нарратив», — заявляли тогда бельгийских премьер-министр Александер Де Кро.

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