В Харькове рядом с разрушенным гипермаркетом нашли невзорвавшуюся авиабомбу

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе со следователями обнаружили неразорвавшийся боеприпас в Харькове рядом со строительным гипермаркетом «Эпицентр», разрушенным российским авиаударом.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, авиабомбу УМПБ Д-30 нашли примерно в 80 метрах от магазина.

«Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве также утверждают, что российские военные осуществляли корректировку удара с помощью дронов-разведчиков. Это свидетельствует о сознательной тактике РФ, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова, считают прокуроры.

Войска РФ нанесли авиаудар по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове днем 25 мая, сбросив на здание две авиабомбы. В тот момент в магазине находились около 200 человек. По последним данным, в результате удара погибли 18 человек, 48 получили ранения.

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Подробнее о российской атаке

Россия нанесла авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове, когда там находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших без вести