Родственники у сборного пункта на Угрешской улице Sota

В Москве в конце мая прошла облава на призывников, добивавшихся отсрочки или освобождения от службы в армии. Молодых людей свозили в сборный пункт на Угрешской улице, где удерживали до отправки в воинскую часть. Тогда же у пункта стали собираться их родственники, требовавшие отпустить призывников.

Как рассказала «Медиазоне» мать одного из призывников Анастасия Борисова, родители начали съезжаться к сборному пункту еще 24 мая, сама она подъехала на следующий день. «Провели там целый день, писали заявления, звонили в прокуратуру — в военную, в обычную. И вот до сих пор продолжается история, что нас отфутболивают. То есть военная прокуратура говорит: „Обращайтесь в гражданскую“, гражданская говорит: „Обращайтесь в военную“», — сказала она.

Телеграм-канал Astra опубликовал видеообращения родственников призывников, в которых они настаивали, что их близкие не годны к прохождению военной службы и удерживаются в сборном пункте незаконно.

«У всех есть практически обжалование решения, ждем решения суда, а также медицинские справки. Наших детей забрали, дети находятся без еды, без воды, безо всего, нам не предоставляют никакой информации и тем самым нарушают наши законные права граждан Российской Федерации. Заявление в полицию написано, в военную прокуратуру также», — говорила мать одного из призывников Ирина Угулава.

Жительница Москвы Оксана Паршина (ее сына Геннадия также удерживали на Угрешской) рассказала, что в сборный пункт привезли не менее 54 призывников. «Это либо люди с диагнозами, у которых есть „не годен“, либо люди, которые еще должны только прийти по повестке, а кто-то студент очного отделения», — сообщила Паршина.

По ее словам, молодых людей объявили в розыск как уклонистов. «И их останавливали сотрудники МВД, привозили в участок, а дальше транспортировали на Угрешскую. Это первое серьезное нарушение правил, потому что сотрудники МВД не могут отвозить в сборный пункт призывников. Они действительно могут задерживать, если есть такая разнарядка. Вот и останавливали в метро, в кафе, у института. Гену встретили у дома, где он снимает квартиру», — рассказала она в обращении в инстаграме.

Паршина добавила, что некоторых призывников «заманили» в сборный пункт, сказав, что им нужно пройти медкомиссию, после чего у них отобрали телефоны и отказались отпускать. Ее сын Геннадий сейчас оспаривает в суде присвоенную ему категорию годности. Первоначально заседание было назначено на 23 мая, но его перенесли, а уже на следующий день молодого человека задержали.

О том, что среди удерживаемых на Угрешской призывников были люди с различными заболеваниями, рассказал Максим Крымов, брат Павла Крымова, который также пытался добиться другой категории годности в суде. Военкомат выдал ему направление на дополнительное медицинское обследование 23 мая, а на следующий день его задержали на обратном пути из больницы.

«Павла вчера схватили полицейские в метро, сказали, что он в уголовном розыске. У парня астма, мобилизации он не подлежит. Привезли в отделение, потом на Угрешскую. Забрали телефон, документы. С нами стоит еще много таких же семей. У них похожие случаи: гнойный артрит, человек после инсульта, психически нездоровый человек — ему необходимы таблетки и матери не позволили их передать. Сейчас удалось связаться с некоторыми ребятами, говорят, что больше чем половине из них уже незаконно провели комиссию, признали здоровыми, обрили и назначили часть», — сказал Крымов.

Вечером 25 мая родственники сообщили, что задержанных начали переодевать в военную форму, заставляют подписывать документы на зарплатные карты и готовят к отправке в военные части. Вскоре после этого многих призывников вывезли из сборного пункта в войсковую часть 61899 в поселке Мосрентген. Родственники поехали за автобусами на машинах.

Astra писала, что призывникам, отказавшимся надевать военную форму, удалось избежать отправки в часть. «В палате тех, кто отказывался переодеваться, было десять человек, девять из них отпустили. Почему один остался, к сожалению не знаем», — рассказала журналистам родственница одного из призывников.

Однако Анастасия Борисова назвала это «противоречивой информацией». «Я не знаю, что произошло с теми ребятами, которые, ну, скажем так, бунтовали, противились действиями. Я действительно слышала, что их отпустили, но потом я слышала обратную информацию, что они до сих пор там [на Угрешской]», — сказала она. По словам Борисовой, из сборного пункта все же отпустили двух молодых людей — у одного из них было «психоневрологическое заболевание». По данным Atsra, избежать отправки в часть также удалось Павлу Крымову.

Адвокат Людмила Трифонова рассказала «Понятно. Медиа», что часть задержанных все еще удерживают в сборном пункте на Угрешской. «Они борются за свои права и отказываются подписывать какие-либо документы», — пояснила адвокат, добавив, что призывники, которых вывезли в часть, находятся там «инкогнито» — у них нет военных билетов и приказов о зачислении.

Как стало известно, один из призывников попытался выбраться из сборного пункта, порезав себе вены. «К нему не пустили скорую помощь. Просто стерли с руки кровь хлоргексидином, перемотали марлевым бинтом в один слой и отправили в одиночную камеру», — рассказала его девушка.

По словам родственников, из Мосрентгена призывников планируют отправить в другие части. В частности, Ирина Угулава рассказала, что ее сына Александра, у которого проблемы с сердцем и суставами, собираются отправить в Ростовскую область. Также призывникам угрожали отправкой в Дагестан.

Родители собираются сообща поехать на прием к военному комиссару Москвы Максиму Локтеву. «Мы будем личное заявление писать, но подавать планируем все вместе. Мы не складываем руки. Мы каждый день что-то делаем. Но некоторые родители уже по пятому заявлению составляют, и им приходит отбивка, что будут рассматривать их в течение 30 дней. Но у нас, к сожалению, нет этих 30 дней, потому что их уже куда-то отправят. Мы ждем, чтобы аннулировали действия призывной комиссии, которые считаем неправомерными», — рассказала Анастасия Борисова.

Юрист из коалиции «Призыв к совести», говоривший с «Медиазоной» на условиях анонимности, рекомендовал призывникам попытаться до отправки в войска выдержать давление, настаивать на своем и не бояться угроз привлечения к ответственности, потому что такое сопротивление совершенно правомерно.

«Только непосредственная самозащита своих прав может помочь, то есть не ждать, что суд или прокурор защитит право на обжалование, а самому его защищать. Отказываться выполнять требования полиции, военкомата до того, как будет рассмотрена жалоба и иск. Не надевать форму, отказываться стричься, не получать военный билет и жетон. В общем, ненасильственно сопротивляться произволу — единственное, что остается. А это очень непросто», — сказал он.

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