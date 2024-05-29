«Коммерсант»: в России продают бытовую технику Bosch, Delonghi и Philips, произведенную для украинского рынка

В Россию поставляется и продается через торговые сети и маркетплейсы бытовая техника, произведенная за рубежом для украинского рынка, выяснил «Коммерсант».

Как пишет издание, в нескольких магазинах, в том числе в «М.Видео-Эльдорадо» и на интернет-площадках продается посудомоечная машина Bosch с сопроводительной документацией и инструкцией на украинском языке.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили изданию, что «техника Bosch, представленная в сети группы, произведена в Турции, имеет сертификаты качества и годовую гарантию и полностью соответствует законодательству РФ». Через Украину товары не приходили, заявили в торговой сети. Комментарии остальных торговых площадок, где продается эта посудомоечная машина, газете получить не удалось. В Bosch в свою очередь заявили, что не экспортируют бытовую технику и комплектующие в Россию, а заводы компании в стране закрыты.

Гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев заявил «Коммерсанту», что, по его данным, через Турцию в Россию поставляется бытовая техника, предназначенная для украинского рынка, и других производителей — итальянской Delonghi и нидерландской Philips. Это подтвердил и источник в одном из ретейлеров, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, продажей и отгрузкой в РФ занималась турецкая фирма, которая не смогла продать технику в Украину.

Источник издания считает, что из-за снижения спроса на украинском рынке в условиях войны производителям либо приходится снижать объемы выпуска, либо перенаправлять поставки на другие рынки, в том числе в страны СНГ.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие зарубежные компании прекратили продажу своей продукции на российском рынке, а также продали либо закрыли свои производственные мощности на территории страны. Тем не менее зачастую продукция таких компаний по-прежнему доступна на российском рынке, в том числе за счет так называемого параллельного импорта — поставок через другие страны.

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