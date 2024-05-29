В Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище 29 мая установили памятник на могиле основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Мемориал включает в себя гранитный обелиск с именем основателя ЧВК Вагнера, его датами рождения и смерти, а также символикой «частной военной компании». Перед камнем установлена бронзовая скульптура Пригожина в полный рост с тремя звездами Героя на груди.

Как напоминает 47news, Пригожин был награжден звездами Героя России, а также самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Автор композиции, скульптор Ярослав Барков рассказал «Фонтанке», что мать Пригожина «категорически не хотела образ военного», настаивала на образе гражданина России — «человека-патриота», у которого «болели душа, сердце за Россию». Входящий в состав композиции камень, по словам Баркова, символизирует то, «что человек [сам] себя огранил».

«Осторожно, новости» обращают внимание на то, что у памятника на левой руке нет безымянного пальца, как не было его у Пригожина.

Установка мемориала на могиле Пригожина приурочена к 1 июня — дню рождения основателя ЧВК Вагнера.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли. Пригожин был похоронен 29 августа в Петербурге, место захоронения до последнего держали в тайне.

Власти РФ официально пока так и не назвали причины крушения самолета Пригожина. По неофициальным версиям, бизнес-джет могли сбить ракетой или на борту сработала бомба. Президент РФ Владимир Путин в октябре заявил со ссылкой на Следственный комитет РФ что эксперты обнаружили в телах погибших при крушении самолета фрагменты ручных гранат.

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