Владимиру Зеленскому показали истребители F-16, которые передадут Украине. Поставок ожидают «очень и очень скоро» Восемьсот двадцать пятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной Рады.

Макрон: Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что у Запада нет причин ограничивать Украину в ударах по территории РФ.

Отмену ограничений также поддержали министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

МИД Бельгии объявил о планах передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Использовать эти самолеты можно будет только на украинской территории.

Украина и Бельгия заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Швеция выделила более 56 миллионов евро для поддержки энергосистемы Украины.

Financial Times: сотни иностранных компаний, собиравшихся уйти из России после начала войны, остались в стране.

Владимир Зеленский у истребителя F-16. Такие самолеты Бельгия передаст Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетил Бельгию. Во время визита было подписано двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией. В документе, в частности, прописано обязательство Бельгии передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. В соглашении закреплено, что эти истребители Украина сможет использовать только на своей территории, а не для ударов по России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что ожидает поставок F-16 «очень и очень скоро». Однако, добавил он, пока в срок приходит лишь половина обещанной союзниками помощи.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (крайний слева) и президент Украины Владимир Зеленский осматривают бельгийский F-16. 28 мая 2024 года Olivier Hoslet / EPA / Scanpix / LETA

Медпункты ВСУ на севере Донбасса

Дети в Украине с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ создают рисунки для бойцов. Послания в рисунках для украинских военных, рассказывали волонтеры, приходят и с гуманитарной помощью из разных стран мира. Такие рисунки показывают на выставках, продают на благотворительных аукционах, публикуют в украинском Elle. Но главная задача этих рисунков — поддержать бойцов на фронте, выразить им благодарность и, по возможности, помочь сражаться дальше. Именно поэтому детские рисунки висят на стенах одного из пунктов стабилизации в Донецкой области, куда с поля боя привозят раненых бойцов.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Iryna Rybakova / AP / Scanpix / LETA

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Российские артиллеристы в Херсонской области

В оккупированной части Херсонской области размещена российская группировка войск «Днепр», в состав которой, в числе прочего, входит «именной реактивный дивизион „Лотос“», за формирование которого отвечали власти Астраханской области. На вооружении у «Лотоса» стоят гаубицы Д-30. Эта гаубица была принята на вооружение Советской армии в 1960 году и модернизирована в конце 1970-х (Д-30А).

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот двадцать четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.