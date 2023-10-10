Война Пятьсот девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»

Утром 10 октября российские войска обстреляли поселок городского типа Очеретино в Донецкой области (расположено в 20 километрах от Авдеевки, где идут тяжелые бои). Как сообщил глава поселковой военной администрации Николай Коваленко, поселок обстреляли из РСЗО «Ураган» и артиллерии.

Есть попадание в железнодорожный вокзал, где произошел пожар. Кроме того, повреждения получил дом. Погибших и раненых среди мирных жителей нет.

Народный депутат Муса Магомедов опубликовал фото вокзала в Очеретино.

Здание железнодорожного вокзала в Очеретино не работало с марта 2023 года, когда его повредили во время обстрела со стороны российских войск, сообщил «Суспильне» Коваленко. По его словам, в Очеретино живут около 800 человек, в том числе 14 детей.