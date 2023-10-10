Война Пятьсот девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 октября смотрите здесь.
Главные новости:
- Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. В Одесской области повреждены объекты логистической инфраструктуры.
- Сенаторы в США предложили принять пакет помощи Украине на год — в размере от 50 до 100 миллиардов долларов.
- В Белом доме обсуждают возможность объединить в один пакет помощь Украине и Израилю.
Утром 10 октября российские войска обстреляли поселок городского типа Очеретино в Донецкой области (расположено в 20 километрах от Авдеевки, где идут тяжелые бои). Как сообщил глава поселковой военной администрации Николай Коваленко, поселок обстреляли из РСЗО «Ураган» и артиллерии.
Есть попадание в железнодорожный вокзал, где произошел пожар. Кроме того, повреждения получил дом. Погибших и раненых среди мирных жителей нет.
Народный депутат Муса Магомедов опубликовал фото вокзала в Очеретино.
Здание железнодорожного вокзала в Очеретино не работало с марта 2023 года, когда его повредили во время обстрела со стороны российских войск, сообщил «Суспильне» Коваленко. По его словам, в Очеретино живут около 800 человек, в том числе 14 детей.
К северу от Авдеевки в Донецкой области идут тяжелые бои, сообщил «Суспильне» начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
«С 6 утра массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и „Градов“. Продолжаются тяжелые бои к северу от города», — сообщил Барабаш. По его словам, данных о погибших и раненых среди мирных жителей нет.
По данным полиции Донецкой области, днем ранее, 9 октября, российские войска нанесли авиаудар по Авдеевке и обстреляли город из артиллерии и «Градов». Разрушен многоквартирный дом. По словам главы военной администрации, во время обстрела ранены двое мужчин.
Авдеевка в Донецкой области с утра находится под обстрелом российских войск
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские войска обстреливают жилые дома из артиллерии, а также наносят авиаудары. В сети публикуют кадры, на которых виден дым, поднимающийся над Авдеевкой.
Российские «военкоры» сообщают, что российская авиация и тяжелая артиллерия наносят удары по позициям ВСУ. По неподтвержденным данным «военкоров», российские войска якобы продвинулись в районе Авдеевки на 200 метров. Независимых подтверждений этой информации нет. В Минобороны РФ и Генштабе ВСУ пока это не комментировали.
Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 10 октября, что на авдеевском и марьинском направлениях российские войска провели более 15 неудачных атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
В Авдеевке с 2014 года расположен укрепрайон Вооруженных сил Украины.
По последним данным, в Грозе Харьковской области погибли 53 человека
Об этом во время брифинга сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, пишет «Суспильне».
Болвинов отметил, что эти данные неокончательные: «Учитывая еще неидентифицированные части тел и заявления о без вести пропавших — окончательное количество погибших может увеличиться».
Суд запретил разыскивать мэра города в Приморье, уехавшего на войну
Приморский краевой суд оставил в силе решение Фрунзенского районного суда Владивостока, который обязал СК прекратить розыск мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, уехавшего на войну в Украине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Елену Оленеву.
Уголовное дело в отношении Абушаева возбудили в марте 2023 года. Его обвинили в мошенничестве с земельными участками на территории Надеждинского района, который он возглавлял в 2019-2021 годах, и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
В апреле в местных СМИ появились сообщения о том, что Абушаев отправился воевать в Украину. Официально глава Большого Камня находится в отпуске по 18 апреля, говорили в городской администрации. Рустям Абушаев 17 апреля опубликовал в телеграме фото в камуфляже и с оружием в руках. В подписи к фото он заявил, что находится в зоне «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий обязательное декларирование для депутатов и чиновников с немедленным открытием деклараций, сообщает «Украинская правда».
5 сентября Верховная Рада приняла закон в целом, но предполагалось, что реестр деклараций откроют только через год. После этого украинцы призвали президента Владимира Зеленского наложить вето на закон и вернуть документ в парламент, чтобы открыть реестр деклараций. 12 сентября Зеленский наложил вето на документ, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.
Следственный комитет РФ завершил расследование дела о взрыве в Петербурге, при котором погиб «военкор» Владлен Татарский
В сообщении СК сказано, что расследование завершено в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и использовании поддельного документа. Также завершено дело в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в том, что он укрывал Трепову в своей квартире после совершения преступления.
«Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта — гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается», — сообщили в Следственном комитете РФ.
- В Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, 2 апреля произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. Татарский погиб, 40 человек пострадали. По делу задержали Дарью Трепову, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Трепова под арестом.
- Трепову задержали в квартире Дмитрия Касинцева. Изначально Касинцева обвиняли в «несообщении о преступлении», за что предусмотрено до одного года лишения свободы. Статья об «укрывательстве преступления» предусматривает до двух лет.
- Следственный комитет РФ в июне объявил журналиста Романа Попкова организатором покушения на Владлена Татарского. Тогда же журналиста объявили в розыск. Сам Попков причастность к убийству Татарского отрицал, а с Треповой, по его словам, он был знаком только в соцсетях.
Зеленский приехал в Румынию
«Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет. Буду рад видеть господина президента Румынии Клауса Йоханниса — у нас большой спектр тем для переговоров», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами. Этот визит принесет пользу обоим нашим народам.
Разведка Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине размышляет о выборах президента РФ, которые намечены на март 2024 года.
По мнению британской военной разведки, Владимир Путин «почти наверняка будет баллотироваться вновь», поэтому Кремль постарается минимизировать непопулярные политические шаги.
«Поэтому маловероятно, что до президентских выборов в марте 2024 года будет реализована какая-либо очередная мобилизационная волна», — говорится в сообщении министерства обороны.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал удары России, нанесенные по Украине в последние дни. Его слова приводит «РБК-Украина»:
Под прицелом была портовая инфраструктура, аграрный сектор. Также военные объекты понятно, что враг будет пытаться поразить беспилотниками. Детализировать не будем и сегодняшнюю атаку, и вчерашнюю. Но у врага есть список приоритетных целей, которые будет добавлять в свой какой-то стратегический замысел.
Отвечая на вопрос о том, что российские войска применяют дроны «Шахед» и почти не используют ракеты, Игнат допустил, что силы РФ что-то планируют и «приберегают» ракеты.
ФСБ обвинила жителя Приморья в шпионаже в интересах украинской разведки
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Приморскому краю, житель региона, «действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края».
Следственный отдел УФСБ по Приморскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о государственной измене. Обвиняемый находится под стражей.
Имя задержанного и другие подробности в ФСБ не привели.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выделении на оборону более 21% ВВП. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.
Ранее СНБО решил, что правительство Украины должно предусмотреть при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП.
Правительство предложило выделить на оборону более половины всех средств бюджета — 1,69 триллиона гривен.
В Белом доме обсуждают возможность объединить в один пакет помощь Украине и Израилю
Об этом сообщают The Washington Post и NBC News со ссылкой на источники. По их словам, возможность присоединить финансирование Украины к просьбе о срочной помощи Израилю увеличит шансы на то, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на противодействие со стороны республиканцев в палате представителей. По данным NBC News, с таким предложением выступили конгрессмены от обеих партий, поддерживающих Украины.
Два высокопоставленных чиновника Белого дома сообщили WP, что окончательного решения нет. Один из собеседников отметил, что такой шаг «помешает ультраправым», которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но при этом активно поддерживают выделение помощи Израилю.
Предполагается, что Белый дом попросит конгресс одобрить дополнительную военную помощь Израилю уже на следующей неделе.
Представитель Белого дома сказал, что администрация Джо Байдена спокойно оценивает, насколько целесообразно объединять помощь Украине и Израилю. Он отметил, что в конечном итоге решение примет конгресс.
«Мы достаточно большая, экономически жизнеспособная и динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и тех, и других», — заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Сенаторы в США предложили принять пакет помощи Украине на год — в размере от 50 до 100 миллиардов долларов
Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий, поддерживающие Украину, предложили в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 миллиардов до 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Предложенный объем помощи значительно превысит сумму, запрошенную президентом Джо Байденом в августе. Предполагается, что годовой пакет помощи будет действовать до выборов в США в 2024 году.
«Многие сенаторы, поддерживающие Украину, считают, что принятие такого пакета, который позволит Украине продержаться до следующих выборов в США, послужит сильным сигналом за рубежом, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочные обязательства США в отношении Украины, которая пытается вытеснить вторгшиеся российские войска», — пишет WSJ.
Президент США Джо Байден в августе призвал конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов, против чего выступили республиканцы. В итоге конгресс принял временный бюджет без расходов на военную помощь Украине, что позволило избежать остановки работы правительства. Байден и члены сената заверили, что военная поддержка Украины не прекратится.
В новом учебном году российская власть заметно увеличила напор пропаганды, нацеленной на детей и подростков. Во всех регионах появились «советники по воспитательной работе» и отделения прокремлевского «Движения первых». Историю начали преподавать по учебникам, написанным языком из политических телешоу, а ОБЖ — по пособиям с модулем начальной военной подготовки. Надо признать: пропаганда, особенно такая массированная, бывает эффективна. Мы подготовили главные советы для родителей, дети которых стали жертвами политики российских властей.
Три мирных жителя получили ранения из-за ракетного удара по поселку Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области, сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, удар, по предварительной информации, нанесли из ЗРК С-300.
«Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы», — сообщил Синегубов.
Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. В Одесской области повреждены объекты логистической инфраструктуры
Российские войска в ночь на 10 октября запустили по Украине 36 ударных беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 27 дронов удалось сбить над Николаевской, Одесской и Херсонской областями.
В Одесской области беспилотники повредили объекты логистической инфраструктуры, написал глава региона Олег Кипер. Люди, по имеющимся у него данным, не пострадали. Размер причиненного атакой дронов ущерба Кипер уточнять пока не стал.
Российские войска почти ежедневно атакуют Одесскую область дронами и ракетами. Интенсивность ударов по региону увеличилась после того, как Россия отказалась продлевать зерновую сделку, в рамках которой вывозилось украинское зерно из заблокированных черноморских портов. Целью российских обстрелов, как правило, становятся портовые сооружения, склады и другие объекты инфраструктуры, которые могут быть использованы для вывоза зерна.
Сводка Генштаба ВСУ на 6:00. Главное
- В ночь на 10 октября Вооруженные силы РФ ударили по Украине, применив 36 ударных дронов «Шахед». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 26 беспилотников.
- За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 63 авиационных удара, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных сил Украины и по гражданским объектам.
- На купянском направлении украинские военные отбили пять атак у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отбили семь атак в районе Макеевки Луганской области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили четыре атаки возле Клещеевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.
- На авдеевском и марьинском направлениях российские войска совершили более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении украинские военные отбили атаку у Старомайорского Донецкой области.
- На Запорожском направлении украинские военные сдерживают российские силы в районе Левадного Запорожской области.
- Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении.
- На херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы ВС РФ.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
- Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 594-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за ключевыми событиями, связанными с войной.