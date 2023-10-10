«Магадан обеспечен». Вячеслав Володин рассказал, что ждет тех, кто «желает победы нацистскому кровавому киевскому режиму», если они решат вернуться в Россию

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «релокантам», уехавшим из России и поддерживающим Украину, лучше не возвращаться назад.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут», — заявил Володин на заседании Госдумы.

«Если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал спикер Госдумы.

Meduza

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова принять людей, уехавших из страны после начала войны и объявления мобилизации, но «для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине». Он добавил, что количество таких людей «не нужно преувеличивать».

Позднее Песков сказал, что россиянам по возвращении на родину ничего не угрожает. «Как родина может угрожать?» — задался вопросом представитель Кремля.

Данных о том, сколько россиян уехали их страны с конца февраля 2022 года нет. Однако в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме говорил о 100 тысячах покинувших страну IT-специалистах. В июне 2023 года Минцифры заявило, что уехавшие из России после начала войны специалисты возвращаются сами. О том, что покинувшие страну начинают возвращаться, говорили и другие российские официальные лица, не приводя при этом ни данных об уехавших, ни данных о вернувшихся.

Что делать, если вернуться в РФ все-таки надо

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Многим уехавшим то и дело нужно возвращаться в Россию. Вот исчерпывающая инструкция «Медузы», которая поможет оценить свои личные риски — и снизить их