«Как родина может угрожать?» В Кремле пообещали не преследовать россиян, которые уехали после начала войны, но решили вернуться (когда-то в Кремле обещали, что и войны не будет)

Россиянам, которые уехали из страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и мобилизации, ничего не угрожает при возвращении на родину, утверждают в Кремле.

«Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация — это их родина. Как родина может угрожать?» — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, угрожает ли что-то и будут ли преследовать россиян, которые уехали из страны на фоне войны.

На уточняющий вопрос журналистов о возможном возвращении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа представитель Кремля заявил: «Давайте так, мы с вами о гражданах говорим, о наших в целом. Здесь можно сказать только это».

Анатолий Чубайс покинул Россию вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Израильские СМИ писали, что Чубайс и его жена, режиссер Авдотья Смирнова запросили постоянные документы граждан Израиля. Чубайс это отрицал.

Аркадий Волож после начала войны в Украине оказался под европейскими санкциями, покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы. В августе 2023 года Волож публично высказался против войны.

А вот что говорил Путин

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)

А вот что говорил Путин

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)