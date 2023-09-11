«Для тех, кто стал врагами, вряд ли найдется место у нас на Родине». Песков — о перспективах возвращения россиян, уехавших после начала войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК, в числе прочего, оценил перспективы возвращения россиян, уехавших из страны после начала войны.
По мнению Пескова, россияне, живущие за границей, рано или поздно начнут возвращаться назад — «по мере того как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали». Россия, заявил он, в экономическом плане, чувствует себя «неплохо», несмотря на «недружественную атмосферу» — западные санкции, введенные из-за военных действий на Украине.
Однако, подчеркнул Песков, в России готовы принять назад не всех уехавших. «Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — сказал Песков, добавив, что количество таких людей «не нужно преувеличивать».
На вопрос, собираются ли власти РФ что-то предпринимать для возвращения россиян, Песков заявил, что «меры могут быть только в виде привлекательности нашей страны».
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, а затем после объявленной мобилизации многие жители России, имевшие такую возможность, переехали в другие страны. Точных данных об эмиграции нет. Однако в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме говорил, что из России уехали около 100 тысяч IT-специалистов — «примерно 10% от общего числа сотрудников».
Правительство России заявило, что готово предложить сотрудникам IT-компаний налоговые льготы и отсрочку от призыва в армию. В июне глава Минцифры сообщил, что программа «обратной релокации» для IТ-специалистов, которая обсуждалась в 2022 году, не потребовалась — уехавшие из России после начала войны возвращаются сами.