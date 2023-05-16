Израильские СМИ сообщили, что Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова запросили постоянные документы граждан Израиля. Чубайс все отрицает

Обновление. Анатолий Чубайс сообщил ТАСС, что утверждения о том, что он обменял в Израиле временное удостоверение личности на постоянное, не соответствует действительности. Чубайс также заявил, что у него нет недвижимости в Израиле.

В одном из отделений МВД Израиля заметили человека, внешне похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Фотографии, сделанные в отделении, опубликовала пользователь фейсбука Эля Пацель. Она утверждает, что вместе с Чубайсом находилась его жена, кинорежиссер и драматург Авдотья Смирнова.

Израильское издание «Детали», обратившее внимание на фотографию, утверждает, что Чубайса с женой видели в отделении управления населения и миграции города Ноф-ха-Галиль на севере Израиля. Предполагается, что Чубайс подал запрос, чтобы обменять временное удостоверение личности на постоянное или же чтобы получить израильский загранпаспорт.

«Детали» утверждают, что Чубайс весной 2022 года приехал в Израиль, где ему «принадлежит как минимум один объект недвижимости».

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года возглавлял «Роснано», а затем стал. специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс ушел в отставку и уехал из России. Сообщалось, что он решил уехать из страны из-за несогласия с вторжением войск РФ в Украину.