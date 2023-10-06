Тела погибших в результате ракетного удара по кафе в поселке Гроза в Харьковской области. 5 октября 2023 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Российские военные 5 октября нанесли ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области. Там проходили поминки по украинскому военному. В результате удара погибли десятки человек, в том числе его вдова и сын.

«Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Они были в кафе и погибли в результате попадания ракеты», — рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По данным украинского «ТСН», погибшего военного звали Андрей Козырь, его поминки организовали сын Денис. Телеканал пишет, что перед началом войны отец и сын находились в Польше, но в первые дни российского вторжения приехали во Львов, где записались в армию. После обучения их перебросили под Попасную. Спустя три дня Андрей Козырь получил смертельное ранение в шею. Он был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области. Денис Козырь продолжил службу, но в июне 2023 года уволился по состоянию здоровья.

В Грозе звонят телефоны, найденные на месте гибели 52 человек Meduza

Удар по кафе был нанесен 5 октября примерно в 13:25. По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, погибли 52 человека, в том числе восьмилетний ребенок. Еще шесть человек были госпитализированы. «У них сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь», — сообщил Синегубов.

The New York Times отмечает, что ракетный удар был нанесен по селу, в окрестностях которого нет очевидных военных или промышленных целей. Причем удар пришелся точно по кафе, где находилось около 60 из 330 жителей Грозы. Глава МВД Украины предположил, что дать наводку российским военным мог кто-то из местных жителей.

Такой же версии придерживается глава Национальной полиции Украины Сергей Болинов. Удар по селу он называл «прицельным», а также сообщил, что правоохранительные органы занимаются поиском наводчиков.

В результате удара кафе было полностью разрушено. МВД Украины сообщило, что разбор завалов завершили к вечеру 5 октября. Идентифицированы останки 35 человек. Объявлен трехдневный траур по погибшим.

6 октября — в первый день траура — российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого два человека погибли, около 30 получили ранения. Олег Синегубов сообщил, что погибли 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка. Их тела нашли под завалами одного из разрушенных домов. Среди раненых — 11-месячный ребенок.

Фотографии последствий удара по Грозе

Гроза Еще одно украинское село, название которого узнал весь мир. Пятьсот восемьдесят девятый день войны. Фотографии

Фотографии последствий удара по Грозе

Гроза Еще одно украинское село, название которого узнал весь мир. Пятьсот восемьдесят девятый день войны. Фотографии