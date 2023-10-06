Войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Пострадали девять человек, погиб ребенок

Российский войска в ночь на 6 октября обстреляли ракетами Харьков. Глава области Олег Синегубов сообщал о попаданиях в Киевском и Основянском районах.

За медицинской помощью после обстрела, по его данным, обратились девять человек, среди пострадавших 11-месячный ребенок.

Повреждены автомобили и зданиям, написал Синегубов, не став уточнять подробности.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела погиб ребенок. Его тело нашли под завалами жилого дома.

6 октября в Харьковской области первый день трехдневного траура по погибшим в селе Гроза, где ракета ударила по кафе, в котором проходили поминки. Погиб 51 человек, всего в Грозе жили 330 человек.

Ракетный удар по селу Гроза

В результате обстрела села Гроза в Харьковской области погиб 51 человек Ракета попала в кафе, где проходили поминки. Всего в селе жили 330 человек

Ракетный удар по селу Гроза

В результате обстрела села Гроза в Харьковской области погиб 51 человек Ракета попала в кафе, где проходили поминки. Всего в селе жили 330 человек