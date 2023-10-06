Войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Пострадали девять человек, погиб ребенок
Источник: Олег Синегубов
Российский войска в ночь на 6 октября обстреляли ракетами Харьков. Глава области Олег Синегубов сообщал о попаданиях в Киевском и Основянском районах.
За медицинской помощью после обстрела, по его данным, обратились девять человек, среди пострадавших 11-месячный ребенок.
Повреждены автомобили и зданиям, написал Синегубов, не став уточнять подробности.
Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела погиб ребенок. Его тело нашли под завалами жилого дома.
6 октября в Харьковской области первый день трехдневного траура по погибшим в селе Гроза, где ракета ударила по кафе, в котором проходили поминки. Погиб 51 человек, всего в Грозе жили 330 человек.