Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя прокомментировал ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека.

«Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста», — заявил дипломат на заседании в штаб-квартире ООН.

По его словам, «киевский режим» не раз «заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, магазинам». «А потом появлялось больше количество некрологов о военных и иностранных наемниках. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что также будет и с Грозой», — заключил Небензя.

Российские военные 5 октября нанесли ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области. Там проходили поминки по Андрею Козырю — украинскому военному, погибшему под Попасной. В результате удара погибли 52 человека, в том числе сын Андрея Козыря Денис, который тоже был военным, жена Дениса Нина, а также его дед, бабушка и теща. Среди погибших — восьмилетний ребенок.

Минобороны РФ никак не комментировало удар по селу Гроза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям в Украине. «Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», — сказал он.

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