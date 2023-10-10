Россия не смогла переизбраться в Совет ООН по правам человека, из которого ее выгнали после вторжения в Украину

Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого ее исключили после полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет Reuters, 10 октября в ходе тайного голосования в Генеральной ассамблее ООН Россия набрала меньше всего голосов среди кандидатов от Восточной Европы.

За Россию отдали 83 из 191 голоса при необходимом минимуме в 97 голосов. Болгарию поддержали 160 членов Генассамблеи, Албанию — 123.

«Государства-члены ООН дали мощный сигнал руководству России о том, что правительству, ответственному за бесчисленные военные преступления и преступления против человечности, там не место», — заявил директор Human Rights Watch при ООН Луи Шарбонно.

Россию исключили из Совета ООН по правам человека в апреле 2022 года. Исключения потребовали США и Великобритания после того, как стало известно об убийстве мирных жителей в Буче.

Члены Совета по правам человека избираются на три года по территориальной схеме. Всего в Совет входят 47 стран. Следующий трехлетний срок полномочий начинается 1 января 2024 года.