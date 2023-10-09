«Исчезло все село, будто и не было никого. Семьями вымерли люди» Что происходит в Грозе после российского удара, при котором погибли 52 человека

Кладбище в селе Гроза, Харьковская область. 7 октября 2023 года Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Российские войска 5 октября нанесли ракетный удар по магазину-кафе в селе Гроза в Харьковской области. Там проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю. Он погиб на войне с Россией и был похоронен в Днепропетровской области, но его сын решил перезахоронить тело отца на его родине. В результате обстрела Грозы погибли 52 человека. Журналисты «Украинской правды» и «Бабеля» побывали в селе и рассказали, что там происходит.

Журналисты приехали в Грозу спустя два дня после ракетного удара. Как пишет «Бабель», село Гроза — это три улицы, около 100 домов. Магазин-кафе, по которому был нанесен удар, находился в его центре. От здания почти ничего не осталось. На детской площадке, расположенной напротив, местные жители организовали импровизированный мемориал с цветами и лампадками. В селе, как пишет «Бабель», чувствуется резкий трупный запах.

Примерно в 400 метрах от центра Грозы находится небольшое сельское кладбище. Его собираются расширить по площади в полтора раза, чтобы похоронить всех погибших 5 октября. На кладбище устанавливают разметку с табличками, на которых написаны имена погибших.

Среди тех, кто потерял близких, — 43-летний Евгений. Во время обстрела погибли его родители. Он рассказал журналистам, что хотел пойти на перезахоронение Андрея Козыря, но не успевал, поэтому остался дома. Его родители вообще не собирались на поминки: «Вы знаете, как в деревне бывает. Пошли да пошли, ну они и согласились, мол, на полчаса. Получилось, что это стал их последний путь».

По словам Евгения, он сразу после взрыва понял, что удар пришелся именно по магазину.

Дернул дядю, брата, говорю — пошли. Заходим, а там люди все в одном углу лежат. Стен нет, упало все, один каркас остался. Я знаю, во что родители были одеты, говорю брату: «Давай смотреть». Вижу — пиджак знакомый. Подошел, оттащил плиту — лежат. Мама и отец на ней, руку сверху положил.

Ольга, у которой при обстреле погибли две невестки, рассказала, что сама не пошла на поминки только потому, что осталась с внуками, которым нет еще и семи лет. В момент удара она сидела на скамейке возле своего дома недалеко от магазина.

«Ни свиста не было, ничего. Знаете, как обычно бывает? Летит ракета, и ты слышишь, как она летит, потому что она гудит, как самолет. А тут бах — и все. Я детей схватила — и в погреб. А все кумовья, все друзья — все там остались», — вспоминает Ольга.

«Исчезло все село, будто и не было никого. Семьями вымерли люди. Вот и семья Андрюши [Андрея Козыря] так. Никого не осталось», — сказала бывшая соседка Козыря Алла. Во время обстрела она была в больнице в Харькове, а на поминки пошла ее невестка. Алла рассказала, что, узнав о случившемся, пыталась дозвониться до нее, но не смогла.

В Грозе звонят телефоны, найденные на месте гибели 52 человек Meduza

В семье Андрея Козыря при обстреле погибли его сын Денис с женой Ниной и ее матерью Людмилой, его супруга Алина и ее родители, его дядя Анатолий с детьми Игорем и Ольгой и внуком — восьмилетним Иваном.

Жена Анатолия Козыря Валентина в день обстрела находилась в Волыни. Узнав о случившемся, она вернулась в село вместе с сестрой. Она участвовала в опознании погибших.

По словам Валентины, дочь и мужа она узнала сразу. «Не узнала сына и младшего внука. Вчера сдала ДНК. Там в морге ребенок лежит. Не знаем, наша ли», — сказала Валентина.

«Зачем россияне это делают? Не знаю, что им сказать. Что я только уже о них не говорила», — добавила она.

Что известно об Андрее Козыре и его сыне Денисе

Украинский военный Денис Козырь хоронил отца в поселке под Харьковом Они вместе пошли в армию после начала российского вторжения. Отец погиб в бою под Попасной. Сын убит на поминках отца

Что известно об Андрее Козыре и его сыне Денисе

Украинский военный Денис Козырь хоронил отца в поселке под Харьковом Они вместе пошли в армию после начала российского вторжения. Отец погиб в бою под Попасной. Сын убит на поминках отца

Сестра Валентины Ольга, как и многие жители села, в разговоре с журналистами допустила, что удар по кафе мог быть нанесен по наводке кого-то из местных. Жители Грозы рассказали, что к ним уже приходили сотрудники СБУ, проверяли телефоны.

О местных, симпатизирующих России, журналистам подробнее рассказал Евгений. Среди прочих он упомянул местную жительницу Зою. По словам Евгения, она вела тетрадь, в которой записывала информацию о соседях, например, вела списки тех, кто получал пенсию от Украины во время оккупации, и якобы передавала эти данные россиянам.

«А теперь что? Вон там будет Зоя лежать, в двух могилах от моих родителей. Также со всеми в магазине погибла», — добавил Евгений.

С 5 октября в Грозе похоронили двух человек, погибших в результате обстрела — супругов Николая и Татьяну Андросовичей. Когда похоронят остальных, неясно. Местные жители говорят, что тела им отдадут не раньше 9-10 октября.

Российский удар по селу Гроза

В поселке под Харьковом проходили поминки по убитому военному. Его перезахоронили на родине Российской ракетой на поминальном обеде убиты 52 человека — среди них его вдова и сын

Российский удар по селу Гроза

В поселке под Харьковом проходили поминки по убитому военному. Его перезахоронили на родине Российской ракетой на поминальном обеде убиты 52 человека — среди них его вдова и сын