Украинский военный Денис Козырь хоронил отца в поселке под Харьковом Они вместе пошли в армию после начала российского вторжения. Отец погиб в бою под Попасной. Сын убит на поминках отца

Могила Андрея Козыря в поселке Гроза, Харьковская область. 6 октября 2023 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

5 октября российские войска нанесли ракетный удар по кафе в маленьком селе в Харьковской области, где в тот момент проходили поминки по Андрею Козырю — украинскому военному, погибшему под Попасной. В результате удара погибли десятки человек, в том числе сын Андрея Козыря Денис, который тоже был военным.

Как пишет украинский телеканал «ТСН», отец и сын перед началом полномасштабной войны находились в Польше. В первые дни российского вторжения они вернулись в Украину. Они приехали во Львов, там же записались в армию.

После обучения их перебросили под Попасную, распределив в разные группы. Спустя три дня Андрей Козырь погиб, получив смертельное ранение в шею. Его похоронили на кладбище в Днепропетровской области.

После смерти отца Денис Козырь продолжил служить, но со временем уволился из армии по состоянию здоровья. Позднее бывший военный переехал в Грозу, родное село отца. Денис женился. Он решил перезахоронить тело отца в поселке.

5 октября на поминки в местное кафе пришли около 60 человек. Примерно в 13:25 по кафе был нанесен ракетный удар. Погибли не менее 52 человек, в их числе Денис и его жена Нина, а также его дед, бабушка и теща, пишет «ТСН». Пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко говорил, что погибла вдова Андрея Козыря (он не назвал ее имени).

«Новости Украины» пишут, что погибшей жене Дениса было 20 лет, до дня рождения она не дожила девять дней.

Атака на поселок Гроза

В поселке под Харьковом проходили поминки по убитому военному. Его перезахоронили на родине Российской ракетой на поминальном обеде убиты 52 человека — среди них его вдова и сын

Атака на поселок Гроза

В поселке под Харьковом проходили поминки по убитому военному. Его перезахоронили на родине Российской ракетой на поминальном обеде убиты 52 человека — среди них его вдова и сын