Война Пятьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 октября читайте здесь.
ФСБ завела уголовное дело о госизмене на адвоката Илью Новикова
«ФСБ задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», — цитирует «Интерфакс» Центр общественных связей ФСБ.
В ведомстве утверждают, что Новиков после начала «специальной военной операции» уехал из России, вступил в ряды сил территориальной обороны Украины и «до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой».
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника (статья 275 УК РФ). В России ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
- Илья Новиков участвовал во многих резонансных процессах в России и в Украине. Он представлял интересы ФБК, «Мемориала», украинской военнослужащей Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко.
- С 2021 года Новиков живет в Украине, там он получил статус адвоката. В России его лишили адвокатского статуса.
- В декабре 2022 года стало известно, что МВД России объявило Новикова в розыск. О сути уголовного дела против него не сообщалось.
В продолжение темы. Издание «Можем объяснить» поговорило с родственниками 27-летнего россиянина Андрея Козлова, который пропал в ходе конфликта в Израиле. Они отказываются просить помощи у властей РФ.
По данным издания, Козлов переехал из Петербурга в Израиль летом 2022 года и накануне нападения боевиков ХАМАС работал охранником на фестивале Nature Party, проходившим неподалеку от границы с сектором Газа.
Последний раз Козлов выходил на связь с семьей утром 7 октября и сообщал, что слышит вокруг себя выстрелы. Потом связь оборвалась. Друзья мужчины пытаются самостоятельно найти его, его данные внесли в израильскую базу данных пропавших без вести и сдали в полицию его образцы ДНК.
Тетя Козлова, которая живет в Израиле, в разговоре с «Можем объяснить» заявила, что не верит российским властям и негативно относится к тому, чтобы просить у них помощи. «Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от ХАМАСа», — заявила она.
Родственница Козлова винит Путина в том, что многим молодым россиянам после начала войны с Украиной пришлось покинуть родину и искать себе новое место жительства, в том числе в Израиле, пишет издание.
В свою очередь посольство РФ в Израиле заявило, что не располагает подтвержденной информацией о россиянах, которые могли бы пострадать или пропасть без вести в Израиле.
Как сообщалось накануне, к границы с сектором Газа, где проходил музыкальный фестиваль Nature Party, были найдены тела 260 убитых. Всего при нападении боевиков ХАМАС погибли больше 700 израильтян.
Дипломаты Украины вывезли из города Сдерот в южной части Израиля украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков ХАМАС. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Сейчас ребенок находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь.
Украинским дипломатам также удалось разыскать пятерых граждан Украины, считавшихся пропавшими на юге Израиля. Ведомство проверяет информацию о возможной гибели трех украинцев вблизи сектора Газа и на его территории.
Грядущей зимой силы ПВО Украины будут активно защищать энергетический сектор, стратегические объекты и объекты критической инфраструктуры, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, такой же тактики в украинская армия придерживалась прошлой зимой.
Игнат сообщил, что у украинских военных есть список объектов, которые могут быть потенциальными целями для россиян. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что объекты продовольственного сектора также должны быть включены в этот перечень, поскольку это одно из направлений атак со стороны России.
Украине до сих пор не хватает систем обороны, поэтому приходится использовать все доступные средства для сбивания воздушных целей, добавил спикер.
В ночь на 9 октября российские войска обстреляли Херсон, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. Он опубликовал фотографии последствий атаки. По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Всего за минувшие сутки армия РФ 53 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 288 снарядов из различных видов вооружения, рассказал глава военной администрации региона Александр Прокудин.
Удары пришлись по жилым кварталам населенных пунктов области, автостоянке и объекту критической инфраструктуры в Херсоне, а также территории церкви в Херсонском районе. В результате один человек погиб, еще 18 ранены. Двое пострадавших — дети.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли шесть авиационных ударов, совершили 29 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.
- Произошло 37 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области (купянское направление), Макеевки Луганской области (лиманское направление), к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки (бахмутское направление), в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области (марьинское направление), севернее Новопрокоповки Запорожской области (запорожское направление).
- ВСУ продолжают наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях. Имели частичный успех западнее Вербового Запорожской области, а также в районах Клещеевки и Андреевки. На херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
- Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три артиллерийских средства, две радиолокационные станции, два района сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов войск РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Начинается 593-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.