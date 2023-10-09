Война Пятьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»

В продолжение темы. Издание «Можем объяснить» поговорило с родственниками 27-летнего россиянина Андрея Козлова, который пропал в ходе конфликта в Израиле. Они отказываются просить помощи у властей РФ.

По данным издания, Козлов переехал из Петербурга в Израиль летом 2022 года и накануне нападения боевиков ХАМАС работал охранником на фестивале Nature Party, проходившим неподалеку от границы с сектором Газа.

Последний раз Козлов выходил на связь с семьей утром 7 октября и сообщал, что слышит вокруг себя выстрелы. Потом связь оборвалась. Друзья мужчины пытаются самостоятельно найти его, его данные внесли в израильскую базу данных пропавших без вести и сдали в полицию его образцы ДНК.

Тетя Козлова, которая живет в Израиле, в разговоре с «Можем объяснить» заявила, что не верит российским властям и негативно относится к тому, чтобы просить у них помощи. «Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от ХАМАСа», — заявила она.

Родственница Козлова винит Путина в том, что многим молодым россиянам после начала войны с Украиной пришлось покинуть родину и искать себе новое место жительства, в том числе в Израиле, пишет издание.

В свою очередь посольство РФ в Израиле заявило, что не располагает подтвержденной информацией о россиянах, которые могли бы пострадать или пропасть без вести в Израиле.

Как сообщалось накануне, к границы с сектором Газа, где проходил музыкальный фестиваль Nature Party, были найдены тела 260 убитых. Всего при нападении боевиков ХАМАС погибли больше 700 израильтян.