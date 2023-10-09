Зеленский уволил командующего территориальной обороной Игоря Танцюру. В мае Пригожин утверждал, что машину генерала обстреляли и он погиб, но эта информация не подтвердилась

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее был заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

Игорь Танцюра возглавлял Силы терробороны с мая 2022 года. До этого он был начальником штаба Антитеррористической операции, а также руководителем штаба Операции объединенных сил и заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

2 мая Евгений Пригожин заявил, что артиллерийские подразделения ЧВК Вагнера уничтожили под Бахмутом Донецкой области бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Игорь Танцюра. В ВСУ это утверждение отвергли. После этого Пригожин заявил: «Будем работать дальше».

«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что российские войска дважды пытались убить Танцюру. Собеседники издания подтвердили заявление Пригожина о том, что машину, в которой должен был находиться генерал, обстреляли. Однако в тот день военный сел в машину сопровождения, которой удалось выехать из-под обстрела, утверждали источники. «Украинская правда» отмечала, что это вторая попытка покушения на Танцюру. Ранее украинская сторона перехватила данные о том, что российские силы знают маршрут передвижения командующего на фронте в течение ближайших дней. После этого в его маршрут внесли изменения.