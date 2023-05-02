Пригожин заявил, что под Бахмутом «предположительно» убит командующий территориальной обороной Украины Игорь Танцюра. В ВСУ ответили: «Все живы и здоровы»

Евгений Пригожин заявил, что артиллерийские подразделения ЧВК Вагнера уничтожили под Бахмутом Донецкой области бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

«В настоящий момент уточняем данную информацию», — заявил Пригожин в аудиозаписи, которую распространила его пресс-служба.

Представители Пригожина опубликовали скриншот, на котором показана разбитая бронемашина.

Представитель командования сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский отрицает, что Танцюра погиб из-за артобстрела. «Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем любые вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы», — сказал Зелинский в интервью телеканалу «Суспильне».

Генерал-майор Игорь Танцюра возглавляет силы территориальной обороны Украины почти год, начиная с 15 мая 2022 года.

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