РБК: Михаил Фридман уехал из Великобритании в Израиль и планирует чаще посещать Москву

Миллиардер и сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман, имеющий российское и израильское гражданства, переехал из Великобритании в Израиль, заявил РБК источник, близкий к бизнесмену.

В «Альфа-групп» журналистам подтвердили эту информацию, добавив, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Михаил Фридман вскоре после полномасштабного вторжения войск России в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе 2023 года бизнесмена также включили в санкционный список США. Такое решение на Западе объясняли связями Фридмана в российских властных кругах. Представители бизнесмена заявляли, что санкции «разрушили его жизнь» в Великобритании. Фридман пытается оспорить введенные против них ограничения в Европейском суде.

В августе 2023 года Национальная полиция Украины обвинила Михаила Фридмана в том, что он вывел в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов). Власти Украины также национализировали Sense Bank, принадлежавший бизнесмену.

В сентябре Служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании российского вторжения. По версии ведомства, бизнесмен организовал сбор материально-технической помощи для нужд российских войск, воюющих в Украине. 6 октября СБУ объявила об аресте активов трех акционеров «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова — на сумму более 17 миллиардов гривен (463 миллиона долларов).

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