Война Пятьсот девяностый день. Онлайн «Медузы»

Нобелевский лауреат 2023 года Ференц Краус передаст свою часть премии на помощь Украине

Ученый венгерского происхождения стал лауреатом Нобелевской премии по физике вместе с коллегами из США и Швеции Пьером Агостини и Анн ЛʼЮилье. Им присудили награду с формулировкой «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

Нобелевская премия по физике в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (около 995 тысяч долларов), ее поделят между тремя учеными.

Краус заявил, что пожертвует свою часть премии международной инициативе Science4People, которая занимается восстановлением школ в Украине.

Подробнее о работе Крауса и его коллег

Место действия — отдельные атомы. Сюжет — их внутренняя жизнь. Время действия — аттосекунды За что дали Нобелевскую премию по физике 2023 года?

Подробнее о работе Крауса и его коллег