Война Пятьсот девяностый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Пострадали более 20человек, погиб ребенок.
- Российские войска атаковали Украину дронами. В Одесской области повреждено зернохранилище.
- Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил 101 рубль. За год российская валюта обесценилась почти в два раза.
- Вячеслав Володин заявил, что Госдума обсудит отказ от договора о запрете ядерных испытаний.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.
По информации медиацентра ВСУ, в общей сложности были атакованы 138 населенных пунктов и 108 объектов инфраструктуры.
Российские войска применяли гранатометы, минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, ударные беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди мирного населения уточняется.
Нобелевский лауреат 2023 года Ференц Краус передаст свою часть премии на помощь Украине
Ученый венгерского происхождения стал лауреатом Нобелевской премии по физике вместе с коллегами из США и Швеции Пьером Агостини и Анн ЛʼЮилье. Им присудили награду с формулировкой «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».
Нобелевская премия по физике в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (около 995 тысяч долларов), ее поделят между тремя учеными.
Краус заявил, что пожертвует свою часть премии международной инициативе Science4People, которая занимается восстановлением школ в Украине.
5 октября Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в телах основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и других людей, погибших в авиакатастрофе в Тверской области, обнаружили фрагменты гранат.
«Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ», — сказал Путин.
Он также добавил, что следователи не проводили экспертизу на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших, хотя это стоило бы сделать.
В телеграм-каналах, связанных с ЧВК Вагнера, уже отреагировали на эти слова президента РФ.
Харьковская прокуратура опубликовала видео с дрона, на котором запечатлены последствия ракетного удара по селу Гроза Купянского района 5 октября.
По уточненным данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в результате обстрела погибли 52 человека, еще шестеро получили ранения. В общей сложности в селе Гроза проживали 330 человек.
Харьков, 6 октября
Количество раненых в результате ракетного удара по центру Харькова выросло до 23 человек, сообщает областная прокуратура. Также погиб десятилетний мальчик.
Под обстрел российских войск попали жилые дома в Киевском и Основянском районах Харькова. По предварительным данным, удар был нанесен около 7:00 двумя ракетами типа «Искандер».
Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, написал в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — написал Володин.
В своем посте спикер Госдумы также упомянул заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им накануне во время выступления на «Валдае». В частности, президент тогда заявил, что Россия провела «последнее успешное испытание» межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».
Гроза, 5 октября
В Харьковской области объявлен трехдневный траур по погибшим в селе Гроза Купянского района, где ракета ударила по кафе, в котором проходили поминки. В общей сложности погиб 51 человек, всего в Грозе жили 330 человек.
Власти Украины возлагают вину за обстрел на российских военных. Ракетный удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного российского вторжения.
Курс доллара на Московской бирже после утром 6 октября превысил 101 рубль. Выше этой отметки американская валюта предыдущий раз торговалась на бирже 14 августа. В ходе торгов рубль частично отыграл потери, к 08:50 мск курс доллара снизился до 100,8 рубля, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Евро на Московской бирже в начале торгов вплотную приблизился к отметке 109 рублей. По состоянию на 08:50 мск, единая европейская валюта торговалась по 106,28 рубля (+51 копейка).
Как отмечает «Интерфакс», за год российская валюта обесценилась почти в два раза. В августе 2023 года снижение рубля приостановилось лишь после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки.
Однако эта мера не смогла остановить снижение курса рубля, как и новое повышение ставки в середине сентября. Растущие мировые цены на нефть обесценивание российской валюты также остановить не смогли.
Правительство заложило в проект бюджета 2024 года резкий рост расходов на оборону. На «укрепление обороны» в 2024-м будет потрачено порядка 10,8 триллиона рублей — 29,5% от всех расходов. Это самая большая сумма за всю современную историю России.
Еще год назад правительство планировало потратить на оборону в 2024 году только 5 триллионов рублей (из 26,1 триллиона), то есть 19% от общих расходов.
Тяготы военного бюджета лягут на плечи граждан и бизнеса. Власти сократят часть гражданских расходов, а наполнять казну планируют с помощью разовых сборов с бизнеса, а также благодаря росту инфляции и ослаблению курса рубля, что номинально увеличивает бюджетные поступления.
Что еще важно знать о проекте бюджета и почему эксперты ставят под сомнение оптимизм российских властей?
Центр Херсона подвергся обстрелу утром 6 октября
Как сообщил начальник городской администрации Роман Мрочко, российские войска ударили по жилым домам в центре Херсона около пяти часов утра. Информация о пострадавших уточняется.
По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки войска РФ совершили 78 обстрелов региона, выпустив 330 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации, БПЛА. По Херсону были выпущены 27 снарядов.
В общей сложности погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал утренний ракетный удар российских войск по Харькову.
По последним данным, в результате обстрела погиб десятилетний мальчик и еще 16 человек получили ранения, в том числе 11-месячный младенец.
Это жестокая война. Это борьба за выживание нашей нации против безумного террориста, целью которого является геноцид. Мы должны быть сильными и уничтожать врага. Активно наращивать мощности, вооружение, чтобы избивать его повсюду. Бороться. Это единственный выход для нас. Не мы избрали этот путь. Это нас хотят убить только за то, что мы — украинцы. Поэтому мы будем избивать очень сильно и восстанавливать справедливость, вокруг которой должен объединиться мир.
Ночью в аннексированном Севастополе отразили атаку «двух безэкипажных морских катеров», утверждает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в районе Северного мола были слышны «громкие звуки» — это работали расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.
О последствиях атаки ничего не сообщается.
Вечером 5 октября дежурные силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным чиновника, пострадавших нет.
В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами «Шахед-131/136».
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке в направлении южных, восточных и центральных областей Украины участвовали 33 беспилотника. Украинская ПВО сбила 25 дронов.
В Одесской области беспилотники нанесли удары по пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе, сообщил глава администрации региона Олег Кипер. В результате атаки было повреждено зернохранилище, сгорели девять грузовиков. Люди не пострадали.
Из-за атаки дронов была временно остановлена работа паромной переправы в Орловке.
Войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Пострадали девять человек, погиб ребенок
Российский войска в ночь на 6 октября обстреляли ракетами Харьков. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщал о попаданиях в Киевском и Основянском районах.
За медицинской помощью после обстрела, по его данным, обратились девять человек, среди пострадавших 11-месячный ребенок.
Повреждены автомобили и здания, написал Синегубов, не став уточнять подробности.
Позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела погиб ребенок. Его тело нашли под завалами жилого дома.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские войска 5 октября цинично нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, в результате прицельного попадания погибли более 50 мирных жителей. Продолжается разбор завалов и поисковые работы, оказывается помощь раненым.
- За прошедшие сутки произошли 37 боевых столкновений. В общей сложности войска РФ нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и по гражданским объектам Украины. Кроме того, Россия атаковала Украину 29 ударными БПЛА типа «Шахед-136/131» с юго-восточного направления. Украинская ПВО уничтожила 24 дрона. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Под авиационные удары попали Грабовское Сумской области; Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Клещеевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Работино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении российские войска наступательных действий не вели.
- На лиманском направлении Силы обороны Украины отразили четыре атаки противника восточнее Макеевки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Дылеевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, военные РФ совершили 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ сдерживают противника юго-восточнее Работино Запорожской области.
- Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают противника.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и семь — по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, девять артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 590-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.