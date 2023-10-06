Правительство РФ разрешило украинцам въезжать в Россию из других стран только через два пункта пропуска

Правительство России ввело особый порядок въезда в страну для граждан Украины, приезжающих из третьих стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение кабмина.

С полуночи 16 октября украинцы, приезжающие в Россию из третьих стран, смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево.

Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

Правительство назвало это решение временным, оно направлено на обеспечение безопасности жителей РФ «в сложившихся условиях».

В правительстве отметили, что эти правила не распространяются на украинцев, находящихся на оккупированных российскими войсками территориях Украины.