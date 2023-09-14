МИД РФ объявил о высылке двух американских дипломатов. ФСБ утверждала, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства собирал сведения об «СВО» и мобилизации

Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД России и сообщили ей, что двое сотрудников американского посольства — первый секретарь американского посольства Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн — объявлены персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Трейси вручили «официальную ноту» о «несовместимости с дипломатическим статусом» действий Силлина и Бернстайна. Послу также был сделан «жесткий демарш», уточнили в МИД. В течение семи дней Силлин и Бернстайн должны покинуть Россию.

По версии российского министерства, Силлин и Бернстайн «вели незаконную деятельность» и поддерживали связь с бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке Робертом Шоновым, которого ФСБ обвиняла о сборе сведений об « » и мобилизации.

«Подчеркнуто также, что противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно пресекаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов», — говорится в сообщении МИД.

В конце августа ФСБ объявила о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке, гражданина России Роберта Шонова в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе «специальной военной операции» и протестной активности россиян в преддверии выборов президента. В ФСБ утверждали, что Шонов якобы собирал информацию по заданию «сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида». Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми.

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