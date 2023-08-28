ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. Его подозревают в сборе сведений «о СВО и мобилизации»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе «специальной военной операции» ( ) и протестной активности россиян в преддверии выборов президента.

Шонов, говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс», якобы собирал информацию по заданию «сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида».

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Шонов признал свою вину, сообщает ТАСС, публикуя видео признательных показаний, предоставленное ФСБ. Из записи следует, что Шонов был задержан несколько месяцев назад — на кадрах, где его выводят из дома, виден снег.

Статья 275.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Эта статья, по смыслу близкая к «Госизмене», была добавлена в УК России в 2022 году. Подробно об этом писал отдел «Разбор».

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