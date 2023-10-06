AFP: ЧВК Вагнера за месяц до мятежа заказала у китайской компании спутниковые снимки территории от Украины до Москвы

ЧВК Вагнера за месяц до мятежа заказала у китайской компании спутниковые снимки территории России от границы с Украиной до Москвы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в европейских службах безопасности.

В ноябре 2022 года принадлежащая Евгению Пригожину компания «Ника-Фрут» подписала контракт с китайской компанией Beijing Yunze Technology о покупке двух разведывательных спутников космической корпорации Chang Guang Satellite Technology (CGST), пишет AFP, в распоряжении которого оказался сам документ. Журналистам удалось подтвердить подпись гендиректора «Ники-Фрут» Ивана Мечетина.

Согласно контракту, стоимость спутников и сопутствующих услуг составила 235 миллионов юаней (30 миллионов долларов). Контракт предусматривает в том числе возможность подавать заявки на снимки с других спутников CGST.

Источник AFP в одной из европейских служб безопасности утверждает, что в конце мая 2023 года — за месяц до мятежа — ЧВК Вагнера заказала спутниковые изображения российской территории от границы с Украиной до Москвы. По словам собеседника агентства, в числе снятых объектов были штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, захваченный наемниками во время мятежа, а также города на пути в Москву и столица Чечни Грозный.

AFP отмечает, что в контракте «Ника-Фрут» с китайской компанией нет упоминания о заказе снимков российской территории.

По данным из открытых источников, на которые ссылается AFP, «Ника-Фрут» занималась оптовой торговлей продовольственных товаров. В частности, в 2019 году компания отправила несколько заказов в Центральноафриканскую Республику для компании Lobaye Invest, которую связывали с Пригожиным. С февраля 2022 года Lobaye Invest находится под санкциями Евросоюза.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников ЧВК Вагнера и объявил о «марше справедливости», в ходе которого он вместе со своими бойцами, как утверждалось, планировал дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК взяла под контроль Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. «Марш» завершился договоренностью между Пригожиным и российскими властям, в рамках которой наемники, решившие остаться в ЧВК Вагнера, смогут «уйти в Беларусь».

Через два месяца после мятежа, 23 августа, частный самолет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе Пригожин и командир наемников Дмитрий Уткин.

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