Baza: полиция Грозного отказалась возбуждать уголовное дело из-за избиения Адамом Кадыровым арестованного Никиты Журавеля

Полиция города Грозный отказалась возбуждать уголовное дело из-за избиения сыном главы Чечни Адамом Кадыровым заключенного Никиты Журавеля в грозненском СИЗО, сообщает телеграм-канал Baza.

Канал утверждает, что отказ полиции связан с тем, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности.

О полицейской проверке стало известно несколькими часами ранее. При этом канал пишет, что проверка началась еще 18 августа.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Во второй половине сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

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