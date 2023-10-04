Baza: силовики все-таки начали проверку из-за нападения сына Кадырова на Никиту Журавеля в СИЗО. Но ее поручили полиции Грозного

Полиция проводит проверку избиения сыном главы Чечни Адамом Кадыровым заключенного Никиты Журавеля в грозненском СИЗО.

Из документов, оказавшихся в распоряжении издания Baza, следует, что проверкой занимаются сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни.

По результатам проверки полицейские должны решить, были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Во второй половине сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

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