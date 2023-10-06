Майя Санду заявила, что «команда Пригожина» готовила государственный переворот в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью газете Financial Times, что в начале года ЧВК Вагнера пытались организовать государственный переворот, который удалось предотвратить.

«По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Евгения] Пригожина», — сообщила Санду.

По ее словам, наемники ЧВК Вагнера хотели, чтобы протесты против правительства Молдовы переросли в насильственные акции. Другие подробности она не привела.

Санду считает, что Россия собирается усилить давление на Молдову. «Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги», — заявила президент Молдовы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове». Украина передала соответствующую информацию Молдове.

Власти Молдовы подтвердили информацию украинских спецслужб. Майя Санду говорила в феврале, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Позднее Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдовы, цель которой — смена власти в стране и создание пророссийского правительства.

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