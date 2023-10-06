Из США выслали двух российских дипломатов

Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

В Госдепе пояснили, что выслали россиян из США в ответ на «надуманную» высылку двух работников американского посольства в Москве в сентябре нынешнего года.

«Действия Госдепартамента посылают четкий сигнал, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия», — заявили в ведомстве.

Имена высланных дипломатов в Госдепе не назвали. МИД России пока не комментировал информацию о высылке российских дипломатов.

14 сентября посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ и сообщили ей, что двое сотрудников американского посольства — первый секретарь американского посольства Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн — объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию. По версии российского МИД, действия Силлина и Бернстайна «несовместимостимы с дипломатическим статусом». В министерстве заявили, что сотрудники посольства вели незаконную деятельность» и поддерживали связь с бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке Робертом Шоновым, которого ФСБ обвиняла в сборе сведений об « » и мобилизации.

В конце августа ФСБ объявила о задержании Роберта Шонова в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе «специальной военной операции» и протестной активности россиян в преддверии выборов президента. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ). По версии спецслужбы, он якобы собирал информацию по заданию Силлина и Бернстайна.

Гражданин РФ Роберт Шонов работал в генконсульстве США во Владивостоке более 25 лет. В 2021 году Москва потребовала уволить местный персонал американской миссии, напоминает «Би-би-си».